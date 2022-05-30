Бытовая техника подорожала в Казахстане — исследование

Согласно отчету аналитиков, за год в Казахстане бытовые приборы подорожали на 18%. По их данным, большинство приборов в РК — импортные, сообщает Zakon.kz.

В отчете energyprom сказано, что по итогам первого квартала 2022 года в стране произвели всего 322 бытовых холодильника и морозильника.

В то же время импорт в секторе составил 144,9 тыс. изделий. Кроме того, за первый квартал в Казахстан завезли 150,8 тыс. стиральных машин и машин для сушки белья, 89,1 тыс. бытовых пылесосов, 181,9 тыс. миксеров, измельчителей и соковыжималок, которые в Казахстане не производят, – отмечают исследователи.

Также говорится, что по итогам апреля 2022 года цены на бытовые приборы выросли на 18,1% за год.

Сильнее всего, как заявляют аналитики, ощутили рост цен жители Алматинской области — сразу на 21,5% в годовой динамике.

В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 20,7% за год) и Северо-Казахстанская (плюс 20%) области.

Среди бытовых приборов холодильники и морозильники подорожали на 15,8% за год, кухонные плиты – на 17,2%, стиральные и посудомоечные машины – на 22%, пылесосы – на 25,1%, – заключили эксперты.