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Правительство утвердило ставку вознаграждения Фонда социального медстрахования на 2022 год

ставка вознаграждения по активам ФСМС Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 25 мая 2022 года утверждена предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов ФСМС, на 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Так, предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности НАО «Фонд социального медицинского страхования» должна составлять не более 0,99% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц.

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.

Лариса Черненко
Казахстан
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