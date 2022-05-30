В центральном аппарате МВД Казахстана прошел ряд назначений
Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции. Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это – новый формат кадровых назначений.Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек
Представитель МВД добавила, что министром Маратом Ахметжановым и его заместителями, а также руководителями служб обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.
По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра назначены:
на должность начальника Департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев;
на должность начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанов;
на должность заместителя начальника Департамента кадровой политики МВД Шынгыс Алекешев;
на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дамир Тайжанов;
на должность заместителя начальника Департамента полиции Павлодарской области Рустем Тунгышбаев.