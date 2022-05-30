В центральном аппарате МВД Казахстана прошел ряд назначений

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Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции. Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно, сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.