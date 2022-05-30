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В центральном аппарате МВД Казахстана прошел ряд назначений

Погоны, полиция, назначение, МВД Фото: Zakon.kz
Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции. Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно, сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.
Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции. Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это – новый формат кадровых назначений.Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

Представитель МВД добавила, что министром Маратом Ахметжановым и его заместителями, а также руководителями служб обсуждены достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.

По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра назначены:

  • на должность начальника Департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев;

  • на должность начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанов;

  • на должность заместителя начальника Департамента кадровой политики МВД Шынгыс Алекешев;

  • на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дамир Тайжанов;

  • на должность заместителя начальника Департамента полиции Павлодарской области Рустем Тунгышбаев.

Айша Тулеубекова
МВД РК Казахстан
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