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Более 11 тысяч криптоэнтузиастов поддерживают биржу Bybit по всему миру

биржа, развитие Фото: bybit.com
Одна из самых быстрорастущих бирж Bybit активно развивает партнерскую программу, поддерживая криптоэнтузиастов, которые готовы делиться своим опытом и знаниями с новичками.

Криптосообщество во всем мире ежедневно растет, и самые активные проводники в мир криптотрейдинга имеют возможность получать вознаграждения от биржи. В партнерской программе Bybit уже участвуют более 11 тыс. партнеров по всему миру. Bybit сотрудничает с лидерами мнений, которые разделяют миссию и ценности компании.

Партнеры получают компенсацию в выбранной ими криптовалюте: ежемесячную комиссию за каждого приведенного трейдера, процент от объема их торговли и доходов субпартнеров. Комиссионные Bybit для активных партнеров превышают 30%, что более чем в два раза выше отраслевых стандартов.

Партнером Bybit может стать пользователь с собственной аудиторией, которой он готов помогать в освоении криптотрейдинга и других продуктов инвестирования в цифровые активы. Для продуктивной работы Bybit поддерживает удобный партнерский кабинет на платформе и создает специальные предложения, которые будут выгодны аудитории инфлюэнсера.

Bybit постоянно принимает новых лидеров мнений в партнерскую программу.

Таким образом, при поддержке популярных блогеров и создателей контента платформа расширяет доступ к цифровым инвестициям для новичков и заинтересованных в криптоиндустрии традиционных инвесторов. А это одна из ключевых целей – сделать криптофинансовые инструменты максимально доступными для широкой аудитории.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Казахстан
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