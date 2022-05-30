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Правительство увеличило размер гранта для обучения одаренных детей в НИШ

увеличены гранты на обучение в НИШ Фото: pixabay
Постановлением правительства РК от 25 мая 2022 года увеличены размеры образовательного гранта Елбасы «Өркен» для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», сообщает Zakon.kz.

Новые размеры гранта составляют:

  • 2 157 759 тенге в год без учета проживания в общежитии (ранее было 2 140 733 тенге);

  • 3 055 432 тенге в год с учетом проживания в общежитии (было – 3 038 333 тенге).

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года. Соответственно, размеры грантов также будут увеличены с начала этого года.

Лариса Черненко
Казахстан
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