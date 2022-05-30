Советы родителям: как научить ребенка правилам безопасности

Заместитель главы управления Комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин рекомендовал родителям объяснить детям основные правила безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Несмотря на ежегодно проводимую разъяснительную работу с населением, мы продолжаем сталкиваться со старыми проблемами, угрожающими безопасности детей – ДПТ, бесконтрольное нахождение детей на улицах, в том числе и в ночных заведениях. Необходимо понимать, что детство, которое проживают наши дети, существенно отличается от нашего с вами детства. Поэтому нам нужно помочь детям, подросткам научиться оценивать меру безопасности и оставаться уверенными в трудных жизненных ситуациях. Замначальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин

Специалист добавил, что попустительский тип современного родительского воспитания предоставляет детям много свободы, родители возлагают на детей ответственность большую, чем они могут вынести, взрослые переоценивают способность детей учиться методом проб и ошибок.

В пример он привел, что некоторые родители сами передают ключи от автомашин своим несовершеннолетним детям, а эти факты не только приводят к нарушениям правил дорожного движения и ДТП, но и ставят под угрозу жизнь самих несовершеннолетних.

Многие родители сами посылают ребенка в магазин, который находится в соседнем дворе или рядом на другой улице. Как ни странно, там тоже могут ездить машины и большая вероятность создания аварийной ситуации. Во дворах огромное количество припаркованных машин, и часто дети выбегают из-за автомобилей, не смотря по сторонам. Необходимо научить ребенка всегда останавливаться перед выходом за пределы припаркованной машины. Только после того, как малыш посмотрел по сторонам, он может продолжать движение. Этот момент ребенок должен знать и в любых ситуациях придерживаться данного правила. Жасулан Жуманалин

По словам замначальника управления Комитета административной полиции МВД РК, если малыш сложно запоминает, следует ему показывать на собственном примере, а при необходимости самостоятельно поворачивать голову своему чаду.

Рекомендую прямо сегодня вечером сесть и обсудить с ребенком основные правила безопасности в случаях возникновения какой-либо угрозы. Убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда принимайте его сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали кому-то хранить их в секрете. Жасулан Жуманалин

Полицейский напомнил, что иногда за добротой и доброжелательным вниманием к ребенку скрывается человек со злыми намерениями, и озвучил следующие рекомендации: