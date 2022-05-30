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Спецоперация прошла в Нур-Султане – задержан наркосбытчик

задержание Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане прошла спецоперация, в результате которой ликвидирован канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере на территории города, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативного закупа наркотиков задержан 40-летний житель столицы, у которого при личном досмотре изъят гашиш общим весом около 1 кг.

В ходе обыска дома с применением служебно-розыскных собак в пристройке помещения столярного цеха были обнаружены два полимерных пакета с наркотическим веществом гашиш, приготовленных к реализации. В результате общий вес изъятых наркотиков составил 14 кг.

Задержанный дал признательные показания. В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Устанавливаются другие подозреваемые, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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