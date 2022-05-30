Спецоперация прошла в Нур-Султане – задержан наркосбытчик

В Нур-Султане прошла спецоперация, в результате которой ликвидирован канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере на территории города, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативного закупа наркотиков задержан 40-летний житель столицы, у которого при личном досмотре изъят гашиш общим весом около 1 кг.

В ходе обыска дома с применением служебно-розыскных собак в пристройке помещения столярного цеха были обнаружены два полимерных пакета с наркотическим веществом гашиш, приготовленных к реализации. В результате общий вес изъятых наркотиков составил 14 кг.