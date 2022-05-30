В Алматы завершился Чемпионат мира по жиму лежа

В Алматы прошел Чемпионат мира по оборудованному жиму лежа и классическому жиму лежа, сообщает Zakon.kz.

В международных соревнованиях по тяжелой атлетике с 1972 года запрещено делать жим – метод поднятия штанги на вытянутые руки вертикально вверх только с помощью силы рук. С тех пор уже 50 лет любители одного из базовых упражнений в тяжелой атлетике соревнуются между собой на отдельных от тяжелой атлетики чемпионатах мира по жиму под эгидой своей организации – Международной федерации пауэрлифтинга.

Юбилей этого события отметили на Чемпионате мира по оборудованному жиму лежа и классическому жиму лежа, прошедшем в середине мая в Алматы.

Казахстанцы отметились на домашнем мировом первенстве целым рядом наград. В оборудованном жиме лежа чемпионами мира стали два казахстанца в категории Open среди взрослых, семь наших соотечественников победили среди молодежи и трое – среди юниоров.

В классическом жиме лежа новыми чемпионами мира среди казахстанцев стали двое в категории Open, семеро – среди молодежи и восемь – среди юниоров.

В женских соревнованиях в классическом жиме лежа золотые награды выиграли две казахстанки в категории Open, восемь наших соотечественниц – среди молодежи и четверо – среди юниорок. В оборудованном жиме лежа чемпионками мира стали четыре спортсменки из Казахстана в категории Open, семь наших девушек среди молодежи и шесть юниорок из Казахстана.

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