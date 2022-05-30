Обещали гранты и кредиты: на 100 млн тенге обманули жителей Шымкента

Фото: Zakon.kz

Жителей Шымкента обманули на 100 млн тенге – им обещали безвозмездные гранты и кредиты по низким ставкам. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.