Обещали гранты и кредиты: на 100 млн тенге обманули жителей Шымкента
Фото: Zakon.kz
Жителей Шымкента обманули на 100 млн тенге – им обещали безвозмездные гранты и кредиты по низким ставкам. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.
В подразделения ДП Шымкента в мае поступили заявления от десятков горожан.
Местные жители заявили, что стали жертвами мошенников. Малознакомые женщины, представляясь сотрудницами одной из госкорпораций, обещали безвозмездные гранты и кредиты по низким ставкам. Причиненный ущерб потерпевшим – 100 млн тенге.Пресс-служба ДП Шымкента
Была создана межведомственная следственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники прокуратуры и полиции.
Установлено, что к данным аферам причастны шесть женщин 1983, 1986, 1987 и 1990 годов рождения. Преступная группа орудовала в мегаполисе в период с 2020 года по май 2022-го. В данное время из шести подозреваемых одна уже осуждена и отбывает наказание в столице за аналогичное преступление, четыре – водворены в ИВС, а еще одна – объявлена в межгосударственный розыск.Пресс-служба ДП Шымкента
Межведомственная группа проводит досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».
Число потерпевших составило на сегодня более 30 человек. Однако прокуроры и полицейские не исключают вероятность того, что жертвами этой преступной группы могли стать свыше 200 граждан.Пресс-служба ДП Шымкента
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