За что не нужно доплачивать в рамках бесплатной медпомощи и ОСМС

За какую помощь не нужно доплачивать пациентам в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) и социального медстрахования (ОСМС), рассказал руководитель алматинского филиала НАО ФСМС Тлеухан Абилдаев, передает Zakon.kz.

По словам руководителя, достаточно часто пациентов просят доплатить за ту или иную медуслугу, либо за расходный материал или лекарственные препараты, предусмотренные в рамках ГОБМП или в системе ОСМС.

Нужно ли это делать, он рассказал на конкретных примерах.

Вас просят доплатить за диск или пленку с результатами МРТ, КТ или рентген-обследования.

За пленку и диск для записи результатов рентген-обследования, компьютерной или магниторезонансной томографии, пациенту не нужно ничего за доплачивать. Эти затраты учтены при формировании стоимости услуг, оказываемых за счет ГОБМП или ОСМС. Директор алматинского филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев

Специалист пояснил, что если прямые расходы предусматривают оплату труда работников, участвующих в процессе оказания услуги, приобретение лекарственных средств и медизделий, расходы на сервисное обслуживание, в том числе на пленку, то в накладных расходах заложены затраты на канцелярские товары, коммунальные расходы, в том числе на диски.

Вас просят оплатить отдельно за какие-то расходные материалы, например за иглу при проведении стернальной пункции, или требуют гарантийное письмо на оплату от поликлиники.

Соисполнитель, заключивший договор соисполнения с поликлиникой на предоставление медуслуги, не вправе требовать от поликлиники или от самого пациента возмещения дополнительных затрат на расходные материалы в соответствии с п. 34 Правил оплаты услуг. Поэтому любое такое требование незаконно. Директор алматинского филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев

Что касается иглы для стернальной пункции, то она входит в стоимость услуги и предоставляется полностью за счет ОСМС.

Вас просят принести свои лекарственные препараты в дневной стационар или оплатить их на месте.

Вы не должны этого делать. Лечение основного заболевания в стационарозамещающих условиях, то есть в дневном стационаре, при наличии направления от лечащего врача проводится полностью за счет средств ГОБМП и/или ОСМС и предусматривает предоставление лекарственных средств и медизделий.

Если вы столкнулись с отказом в оказании медпомощи или вас просят доплатить за расходные материалы, обратиться в службу поддержки пациентов или в Фонд медстрахования, резюмировал Абилдаев.