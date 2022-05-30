Оман снял ограничения на въезд для туристов

Теперь Оман могут посещать все, независимо от прививочного статуса. Туристы могут приезжать в страну, как до пандемии. Это подтверждает официальный портал IATA, передает Zakon.kz.

Внутри страны отменен масочный режим, а также требования социальной дистанции. Сняты все ограничения по COVID-19 в общественных местах.

С 1 апреля граждане Казахстана с паспортом могут посещать Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы.

Если казахстанские граждане планируют поездку в Оман более чем на 14 дней, то необходимо оформить визу. Продление безвизового пребывания в стране не предусмотрено. Нарушение правил влечет за собой денежный штраф — 10 оманских риалов или 11 123 тенге за каждый просроченный день.