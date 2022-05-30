Более 90% многоэтажных домов в Павлодаре подключили к горячему водоснабжению

Только 29 домов пробудут без горячей воды до 20 июня – все остальные подключатся уже в течение двух дней. О ремонтных работах на системах теплоснабжениях отчитались в городском акимате.

До 25 мая мы завершили все работы по северному сетевому району, все 78 повреждений устранили. 534 дома в северном районе – с горячим водоснабжением. В южном сетевом районе выявили 110 повреждений на внутриквартальных сетях, 95 уже устранили, осталось 15, – сообщил замакима Павлодара Хасар Хабылбеков.

Таким образом, 1019 из 1265 многоэтажек уже подключены. Это соответствует плану, ранее обнародованному представителями акимата и компании-монополиста.

Стороны в этом году начали взаимодействие в рамках меморандума, подписанного акимом Павлодарской области и главой АО «ЦАЭК» – акционером павлодарского теплоснабжающего предприятия.

В числе прочего документ предусматривает увеличение количества ремонтных бригад, сокращение сроков отключения горячей воды во время ремонтных работ, строительство и реконструкцию систем, а также повышение подотчетности монополиста перед горожанами.

Упомянутые 29 многоэтажек как раз оказались в зоне реконструкции и строительства тепломагистралей, поэтому их жильцам придется подождать чуть дольше.