Казахстан планирует продлить действие квот на вывоз подсолнечного масла и семечек

Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект приказа, которым продляются сроки действия квот на вывоз из страны подсолнечного масла и семян подсолнуха, сообщает Zakon.kz.

Приказ МСХ от 13 декабря 2021 года «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории РК» действовал до 1 июля 2022 года.

Теперь ограничения на вывоз данной продукции планируется продлить до 30 сентября 2022 года.

Предусматривается, что уполномоченный орган не позднее 8 июля 2022 года будет размещать на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявок на получение квоты на вывоз семян подсолнечника с территории РК за июль – сентябрь 2022 года.

В объявлении указывается: наименование товара, ежемесячный объем распределяемой квоты, допустимый ежемесячный лимит на подачу заявки для одного заявителя, объем гарантированных поставок масла подсолнечного на внутренний рынок республики, перечень необходимых документов для получения квоты, дата и время начала и завершения приема заявок, юридический адрес уполномоченного органа, электронный адрес канцелярии уполномоченного органа.

Размер квоты на семена подсолнечника составит 140 тыс. тонн, до 1 июля он равнялся 125 тыс. тонн. Квота на подсолнечное масло и его фракции составит 114 тыс. тонн.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 июня.