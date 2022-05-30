Изменились правила учета казахстанцев, проживающих за пределами РК
Целью учета граждан Республики Казахстан за границей является:
защита их прав и законных интересов;
всемерное содействие использованию гражданами РК всех прав, предоставленных законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Казахстан и государство пребывания, а также международными обычаями.
При этом исключена цель контроля за соблюдением казахстанцами Конституции и других законов РК.
Для постановки на учет требуется:
гражданам, постоянно проживающим за пределами РК:
документ, удостоверяющий личность;
разрешение на выезд за пределы РК на ПМЖ (для сверки);
заполненная учетная карточка гражданина РК, постоянно проживающего за пределами РК.
гражданам, временно проживающим за пределами РК:
документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);
заполненная учетная карточка гражданина РК, временно проживающего за пределами РК.
Ранее в перечень документов входило еще заявление в произвольной форме.
Приказ вводится в действие с 8 июня 2022 года.