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Законодательство РК

Изменились правила учета казахстанцев, проживающих за пределами РК

изменились правила учета граждан РК за границей Фото: Zakon.kz
Министр иностранных дел РК приказом от 23 мая 2022 года внес изменения в Правила учета граждан РК, постоянно и временно проживающих за пределами республики, передает Zakon.kz.

Целью учета граждан Республики Казахстан за границей является:

  1. защита их прав и законных интересов;

  2. всемерное содействие использованию гражданами РК всех прав, предоставленных законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Казахстан и государство пребывания, а также международными обычаями.

При этом исключена цель контроля за соблюдением казахстанцами Конституции и других законов РК.

Для постановки на учет требуется:

гражданам, постоянно проживающим за пределами РК:

  • документ, удостоверяющий личность;

  • разрешение на выезд за пределы РК на ПМЖ (для сверки);

  • заполненная учетная карточка гражданина РК, постоянно проживающего за пределами РК.

гражданам, временно проживающим за пределами РК:

  • документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);

  • заполненная учетная карточка гражданина РК, временно проживающего за пределами РК.

Ранее в перечень документов входило еще заявление в произвольной форме.

Приказ вводится в действие с 8 июня 2022 года.

Лариса Черненко
МИД РК Казахстан
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