Изменились правила учета казахстанцев, проживающих за пределами РК

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Министр иностранных дел РК приказом от 23 мая 2022 года внес изменения в Правила учета граждан РК, постоянно и временно проживающих за пределами республики, передает Zakon.kz.