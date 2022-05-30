Токаев дал ряд поручений главе «Самрук-Казына»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства заслушал отчет о результатах деятельности фонда «Самрук-Казына» за четыре месяца 2022 года.

Президенту было доложено о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, АО «Самрук-Казына» достигло запланированных результатов на данный момент.

Также сообщается, что Алмасадам Саткалиев сообщил президенту о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведении ремонтных работ на крупных инфраструктурных объектах, а также подготовке к IPO портфельных компаний фонда.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО «Самрук-Казына».