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Токаев дал ряд поручений главе «Самрук-Казына»

Акорда, Токаев, Саткалиев, встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства заслушал отчет о результатах деятельности фонда «Самрук-Казына» за четыре месяца 2022 года.

Президенту было доложено о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, АО «Самрук-Казына» достигло запланированных результатов на данный момент.

Также сообщается, что Алмасадам Саткалиев сообщил президенту о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведении ремонтных работ на крупных инфраструктурных объектах, а также подготовке к IPO портфельных компаний фонда.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО «Самрук-Казына».
Динара Халдарова
Самрук-Казына Саткалиев Алмасадам Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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