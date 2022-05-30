Фестиваль «Жұлдызай» раскрывает безграничные таланты особенных детей

1 июня впервые в Туркестане на сцене нового Конгресс-холла пройдет 17-й благотворительный инклюзивный фестиваль «Жұлдызай». Это единственный в Казахстане творческий конкурс для детей с особыми образовательными и физическими потребностями.

Уникальность фестиваля нынешнего года заключается в том, что он проводится в духовной столице Казахстана и в рамках Года детей. Кроме того, гала-концерт возвращается в офлайн-режим после двухлетней паузы, связанной с пандемией.

Фото: «Жұлдызай»

С 2005 года наше мероприятие традиционно собирает на большой сцене более 300 талантливых участников от 10 до 18 лет, и это число ежегодно растет. Отбор проводится в два этапа – региональные туры и республиканский конкурс, по четырем номинациям: вокал, хореография, инструментальное исполнение, жестовое пение. Финалистов на гала-концерте по традиции поддержат звезды казахстанской эстрады. Это будет незабываемый и яркий праздник для ребят, их родителей и зрителей, которых ждет немало сюрпризов. Директор общественного фонда «Жұлдызай» Гульхан Исабаева

Фото: «Жұлдызай»

Сам приезд в Туркестан для жулдызаевцев – уже невероятное событие. Все участники размещены в лучших отелях Hampton by Hilton и Hanaka, для них организованы экскурсии по достопримечательностям. Многие дети впервые посетили город, а некоторые признались, что никогда раньше не совершали путешествие на поезде! Каждый из 162 лауреатов республиканского конкурса будет награжден смартфоном.

Фото: «Жұлдызай»

Гран-при завоевал воспитанник КГУ «Школа-интернат для детей с нарушением зрения «Умит» города Шымкента Айбын Жумабеков. Впрочем, как отмечают организаторы, каждый участник – уже победитель, ведь дети преодолели страхи и обрели веру в себя. «Жұлдызай» доказывает, что способности людей безграничны.

В рамках финальных мероприятий совместно с Национальным научно-практическим центром развития специального и инклюзивного образования при МОН РК будут проводиться мастер-классы, обсуждаться конкурсные выступления, происходить обмен опытом.

Фото: «Жұлдызай»

Генеральным партнером проекта выступает строительный холдинг BI Group. Спонсорами являются акимат города Туркестана, МОН РК, МРКЦ, Национальный университет искусств, Национальная академия хореографии, ТК «Хабар», ТК «Туркестан».