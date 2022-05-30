Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Усть-Каменогорске
Как уточнили в областном ДЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении строительных работ на ул. Набережная Славского в квартире на первом этаже.
В результате хлопка выбиты стекла с первого по пятый этажи, повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, и смежной квартире, входные двери на первом этаже. В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 г.р., который проводил ремонтные работы.Пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели эвакуировали 13 жителей дома, 17 человек вышли самостоятельно.
Всего на месте работают 25 сотрудников ДЧС ВКО и семь единиц техники.Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
ДЧС ВКО напоминает, что для предотвращения пожаров необходимо соблюдать следующие правила:
пользоваться только исправными электроприборами;
не размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям;
не забывать выключать электроосвещение;
не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети;
не пользоваться источниками открытого огня;
о пожаре сообщать незамедлительно по номерам «101» и «112».