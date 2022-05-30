Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал мужчина, 13 человек эвакуировали, передает Zakon.kz.