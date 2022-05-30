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Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск, жилой дом, хлопок газовоздушной смеси, пострадавший, ДЧС Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал мужчина, 13 человек эвакуировали, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном ДЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении строительных работ на ул. Набережная Славского в квартире на первом этаже.

В результате хлопка выбиты стекла с первого по пятый этажи, повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, и смежной квартире, входные двери на первом этаже. В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 г.р., который проводил ремонтные работы.Пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели эвакуировали 13 жителей дома, 17 человек вышли самостоятельно.

Всего на месте работают 25 сотрудников ДЧС ВКО и семь единиц техники.Пресс-служба ДЧС ВКО

Усть-Каменогорск, жилой дом, хлопок газовоздушной смеси, пострадавший, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Усть-Каменогорск, жилой дом, хлопок газовоздушной смеси, пострадавший, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Усть-Каменогорск, жилой дом, хлопок газовоздушной смеси, пострадавший, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Усть-Каменогорск, жилой дом, хлопок газовоздушной смеси, пострадавший, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

ДЧС ВКО напоминает, что для предотвращения пожаров необходимо соблюдать следующие правила:

  • пользоваться только исправными электроприборами;

  • не размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям;

  • не забывать выключать электроосвещение;

  • не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети;

  • не пользоваться источниками открытого огня;

  • о пожаре сообщать незамедлительно по номерам «101» и «112».

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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