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Девушка выпала из окна 12-го этажа в Петропавловске

Петропавловск, суицид Фото: pixabay
В Петропавловске произошло самоубийство. С 12-го этажа одной из многоэтажек города выпала 17-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла рано утром 30 мая.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства».Пресс-служба ДП СКО

Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего, как отметили в ведомстве, предстоит выяснить в рамках досудебного расследования.

Анастасия Московчук
Петропавловск
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