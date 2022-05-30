Девушка выпала из окна 12-го этажа в Петропавловске
Фото: pixabay
В Петропавловске произошло самоубийство. С 12-го этажа одной из многоэтажек города выпала 17-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла рано утром 30 мая.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства».Пресс-служба ДП СКО
Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего, как отметили в ведомстве, предстоит выяснить в рамках досудебного расследования.
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