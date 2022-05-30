ДТП со скорой в Семее: четыре человека находятся в больнице

Фото: Zakon.kz

В Семее произошло дорожно-транспортное происшествие. 86-летний водитель на автомобиле KIA выезжал на главную дорогу. Не уступив при повороте, он столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, передает Zakon.kz.