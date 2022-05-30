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ДТП со скорой в Семее: четыре человека находятся в больнице

ДТП Фото: Zakon.kz
В Семее произошло дорожно-транспортное происшествие. 86-летний водитель на автомобиле KIA выезжал на главную дорогу. Не уступив при повороте, он столкнулся с каретой скорой медицинской помощи, передает Zakon.kz.

В результате ДТП четыре гражданина были госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями. Назначены судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В целях недопущения ДТП и ради сохранности жизни и здоровья близких и родных, Управление полиции Семея рекомендует каждому гражданину соблюдать правила дорожного движения. ДП Восточно-Казахстанской области
Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область Семей
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