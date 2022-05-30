Увидеть Париж: казахстанцы рассказали об атмосфере на финале Лиги чемпионов

В Париже состоялся финальный матч Лиги чемпионов – 2021/22. Мадридский «Реал» в эффектном матче выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0. Среди 81 тыс. болельщиков за игрой наблюдали и пять казахстанцев – клиентов Jusan Bank, передает Zakon.kz.

Побывать на крупнейших футбольных матчах мирового масштаба мечтает, пожалуй, большинство мужчин.

Фото: предоставлено спикером

Олег Семенов, наоборот, не слишком интересовался ранее футболом, не ходил на матчи. Однако оплата за покупки зарплатной картой Jusan Bank подарила ему шанс ощутить азарт спортивного болельщика.

Я даже и не помню, какая именно покупка картой Jusan Bank принесла мне удачу. Когда мне позвонили менеджеры из банка, я два часа не мог поверить, что я действительно выиграл. Опасался, что это мошенники, и менеджерам Jusan Bank пришлось привести мне немало доводов, чтобы я убедился, что это правда. Но окончательно поверил во все, когда уже пришел в отделение банка и все увидел своими глазами. Олег Семенов

Подготовка к поездке в Париж была для Олега волнительной, ведь он с детства мечтал побывать во французской столице, в Диснейленде. И его мечта осуществилась.

Посещение финального матча Лиги чемпионов подарило Семену новые эмоции, которые он не испытывал ранее. По словам казахстанца, несмотря на то, что игра началась на полчаса позже положенного времени из-за трудностей с проходом зрителей на стадион, на атмосфере во время самой игры это никак не сказалось. Все было масштабно, грандиозно – в лучших традициях большого футбольного праздника.

Раньше я не увлекался футболом, но атмосфера на 80-тысячном «Стад де Франс» непередаваемая. Когда все зрители в едином порыве переживают за команды, поют песни, когда трибуны ревут, это непередаваемые ощущения, до сих пор под впечатлением. Теперь буду ходить на футбольные матчи. Олег Семенов

Дина Галиева до последнего не знала, что участвует в розыгрыше поездки в Париж на решающий матч самого престижного европейского клубного турнира.

Фото: предоставлено спикером

Когда ей сообщили о предстоящей поездке, Дина была шокирована.

Еще до отлета я была в предвкушении большого события, ведь я не понаслышке знаю, какая атмосфера переполняет каждую улицу и дом светящегося города. Я уверенно летела за тем, чтобы своими глазами увидеть победу мадридского «Реала», и, к счастью, это свершилось. Каждый болельщик, каждый возглас поддержки, каждое яркое облачение не просто заряжали меня, они рождали во мне новые яркие эмоции, за которые я благодарна Jusan Bank и Master Card, ведь увидеть это все своими глазами и с головой окунуться в такую атмосферу – очень редкий шанс. Дина Галиева

Федора Бежко также впечатлила атмосфера в Париже в преддверии игры, когда весь город был украшен, проезжавшие на автомобилях люди сигналили в знак приветствия и единения в поддержке команд.

Федор решил болеть за «Реал», так как они не считались фаворитами, и испанский гранд все-таки выиграл.

Все пятеро счастливчиков отметили высокий уровень организации поездки. Благодаря постоянной связи, сопровождению, заботе и учтивости, никто из казахстанцев не потерялся среди красивейших улочек Парижа и ароматных кондитерских французской столицы.

Фото: предоставлено спикерами

Друзья и партнеры Jusan Bank в Алматы смогли посмотреть матч на большом экране на закрытом показе игры с розыгрышем призов и выступлением фристайлера Камбара Мустафина. Прямая трансляция матча была организована при поддержке казахстанского спортивного канала Q Sport Qazaqstan.

В розыгрыше поездки на финал Лиги чемпионов участвовали 15 230 клиентов Jusan Bank со всего Казахстана. Из них пять человек – Илья Климченко, Дина Галиева, Олег Семенов, Айжан Тлегенова и Федор Бежко, получили полностью оплаченную поездку на финал Лиги чемпионов в Париж.

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