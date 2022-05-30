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Какая погода ожидает казахстанцев в последний день весны

РК, весна, последний день, погода, прогноз, Казгидромет Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды на 31 мая – в Казахстане ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, град, передает Zakon.kz.
На западе, юге Казахстана ожидается погода без осадков. На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град.РГП «Казгидромет»

В горных и предгорных районах Алматинской области синоптики прогнозируют грозу, днем – град, шквал, усиление ветра на юге и в горных районах до 17-22 м/с, на востоке области порывы 24-29 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на севере, западе до 15-20 м/с, днем на большей части области до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В северной половине Костанайской области – гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на севере до 15-20 м/с, днем на большей части до 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области – гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области – гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на западе области до 15-20 м/с, днем до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области – гроза, град, шквал, на западе, юге, в центре – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области – гроза, град, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области – гроза, град, усиление ветра днем в горных районах до 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей.

Согласно прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Жарминском, Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 мая – 2 июня.

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