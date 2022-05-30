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Законодательство РК

Скутерист погиб в аварии на трассе в СКО

транспорт Фото: пресс-служба ДП СКО
ДТП произошло на 498-м км автодороги Челябинск – Новосибирск близ села Покровки Мамлютского района, передает Zakon.kz.

Рефрижератор Mitsubishi Canter под управлением 50-летнего россиянина столкнулся с двигавшимся в попутном направлении скутером марки Honda. Водитель скутера, 38-летний житель райцентра Мамлютки, от полученных травм скончался на месте.

стекло

Фото: пресс-служба ДП СКО

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены экспертизы.

Всего с начала года на дорогах СКО зарегистрировано три аварии с участием водителей скутеров.

Полицейские региона обратились к горожанам с просьбой:

  • использовать мотошлемы и световые приборы;

  • не превышать скорость;

  • не допускать к управлению лиц, не достигших 16-летнего возраста и не знающих ПДД.

Так же, как и велосипедисты, достигшие 14 лет, водители мопедов и скутеров должны держаться правой стороны дороги, не создавать помех другим участникам движения. Перед совершением маневра убедиться в его безопасности. Хотя для управления скутером не требуется сдавать экзамены на знание ПДД, соблюдать их необходимо в полном объеме. Это вопрос сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов.
Елена Беляева
Северо-Казахстанская область
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