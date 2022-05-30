Авиакомпаниями Казахстана за четыре месяца перевезено 2,6 миллиона человек

Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщила о том, что в период с января по апрель 2022 года отечественными авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 2 млн человек, на международных линиях – 622 тыс. человек, передает Zakon.kz.

В 2021 году внутренними линиями воспользовались 2,2 млн, в 2020 – 1,2 млн человек, а международными в 2021 – 468 тыс., в 2020 – 431 тыс. человек.

Уточняется, что пассажиропоток компании Air Astana составил порядка 1,1 млн пассажиров, у FlyArystan - 761 тыс. пассажиров и Scat - около 630 тысяч пассажиров.

В аэропортах страны за указанный период число обслуженных пассажиров составило 5,1 млн человек, что на 9% больше значения прошлого года (2021 год – 4,7 млн, 2020 – 3,3 млн человек), – говорится в сообщении.

В настоящее время внутренние авиарейсы выполняются пяти отечественными авиакомпаниями по 57 маршрутам с частотой 605 рейсов в неделю.

Международные полеты выполняются в 27 стран по 99 маршрутам с частотой 433 рейса в неделю. Это Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Монголия, Индия, Иран, Чехия, Греция (с 1 июня текущего года) и Италия (с 12 июня текущего года).