Еще одну улицу перекроют из-за ремонта дорог в столице
Фото: Zakon.kz
Столичным Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинают работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Өзбекәлі Жәнібек, передает Zakon.kz.
В связи с чем с 31 мая по 16 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Өзбекәлі Жәнібек от проспекта Рақымжан Қошқарбаев до улицы Шалкөде.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – обратились к жителям города в профильном управлении.
Ранее сообщалось, что с 30 мая по 10 июля будет перекрыто движение по улице Кордай на участке от проспекта Бауыржана Момышулы до улицы Мустафы Шокая.
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