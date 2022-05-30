Еще одну улицу перекроют из-за ремонта дорог в столице

В связи с чем с 31 мая по 16 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Өзбекәлі Жәнібек от проспекта Рақымжан Қошқарбаев до улицы Шалкөде.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – обратились к жителям города в профильном управлении.

Ранее сообщалось, что с 30 мая по 10 июля будет перекрыто движение по улице Кордай на участке от проспекта Бауыржана Момышулы до улицы Мустафы Шокая.