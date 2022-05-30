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ЦКР РК предложил упростить условия голосования на референдуме

Казахстан, Конституция РК, Нурлан Абдиров, Минздрав, КВИ Фото: gov.kz
Какие меры будут предприняты для недопущения распространения коронавируса при проведении республиканского референдума, рассказали на заседании ЦКР РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что эпидситуация по КВИ в стране стабильная – в сутки регистрируется до 10 новых случаев заражения.

Согласно матрице эпидситуации, с марта республика и внутри страны все регионы находятся в «зеленой», безопасной зоне. В этой связи все карантинные ограничения были сняты. Между тем, в период референдума рекомендованы следующие профилактические меры: не допускать большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, предусмотреть беспрерывную работу вентиляционных систем, а также перед голосованием, исходя из необходимости, проводить дезинфекцию помещений и проветривание. Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова

Она также сообщила, что нет обязательных требований по установке санитайзеров.

На сегодня карантинные меры сняты, то есть никаких ограничений нет, поэтому по наличию или отсутствию передних шторок дополнительных требования не установлено. Обязательных требований по установке санитайзеров нет, но мы рекомендуем их установить, так как в этот день очень большое количество людей пройдет через избирательные участки. Айжан Есмагамбетова

Глава ЦКР РК Нурлан Абдиров в свою очередь отметил, что есть предложения упростить условия проведения голосования.

Я сам пробовал открыть эти шторы. Если нет колец, а мы выезжали в регионы и видели, что они не везде имеются, в общем-то достаточно сложно их все время открыть и закрывать. И тем более, если нет никаких запретов по линии Минздрава, то давайте мы примем такое решение – откажемся от передней шторки. Если есть возможность на местах ее снять, вы на местах ее снимите. Если это затруднительно из-за конструкции – собрать и зафиксировать в одну сторону. Санитайзеры, достаточно четко сказано, – по усмотрению. Если они есть, пусть они остаются. Наверное, не помешают, но это не обязательно. На усмотрение региональных комиссий. Глава ЦКР РК Нурлан Абдиров
Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
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