В Германии рекордно выросла инфляция

Инфляция в Германии по итогам мая ускорилась с 7,4 до 7,9% в годовом выражении. Об этом сообщает Федеральное статистическое бюро, передает Zakon.kz.

Среди причин называется рост цен на импортные продукты питания и энергоносители.

Германия переживает самый сильный рост цен на импорт со времен нефтяного кризиса в сентябре 1974 года. Цены на товары, ввозимые в Германию, выросли в апреле на 31,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за спецоперации на Украине, пишет Lenta.ru.

Особенно резко выросли цены на топливо — на 157% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цена на газ выросла более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Стоимость сырой нефти и нефтепродуктов тоже значительно выросли. Всего, без учета цен на энергоносители, цены на импортную продукцию возросли на 17,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Тем временем, покупательская способность немцев в первом квартале снизилась на 1,8%: номинальная заплата увеличилась на 4%, а цены выросли на 5,8%.

Ранее Еврокомиссия предрекла рекордный рост инфляции в еврозоне в 2022 году — до 6,1%, а в 2023-м инфляция может составить 2,7%. При этом экономический рост в ЕС в текущем году может упасть практически до нуля, если случатся масштабные перебои с поставками российских нефти и газа.