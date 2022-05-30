В Германии рекордно выросла инфляция
Среди причин называется рост цен на импортные продукты питания и энергоносители.
Германия переживает самый сильный рост цен на импорт со времен нефтяного кризиса в сентябре 1974 года. Цены на товары, ввозимые в Германию, выросли в апреле на 31,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за спецоперации на Украине, пишет Lenta.ru.
Особенно резко выросли цены на топливо — на 157% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цена на газ выросла более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Стоимость сырой нефти и нефтепродуктов тоже значительно выросли. Всего, без учета цен на энергоносители, цены на импортную продукцию возросли на 17,1 процента по сравнению с прошлым годом.
Тем временем, покупательская способность немцев в первом квартале снизилась на 1,8%: номинальная заплата увеличилась на 4%, а цены выросли на 5,8%.
Ранее Еврокомиссия предрекла рекордный рост инфляции в еврозоне в 2022 году — до 6,1%, а в 2023-м инфляция может составить 2,7%. При этом экономический рост в ЕС в текущем году может упасть практически до нуля, если случатся масштабные перебои с поставками российских нефти и газа.