Поправки в Конституцию отвечают запросу граждан на более демократическое общество – Оралов

Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов в Павлодарской области провел ряд встреч с сельской молодежью, рабочими завода, спортсменами, представителями интеллигенции, членами АНК, председателями ППО и активом партии, передает Zakon.kz.

В селе Баянаул на встрече с молодежью Оралов отметил, что внесение поправок в Основной закон всецело отвечает запросу населения и молодежи, в частности, на более демократическое, социально справедливое общество.

В последний раз конституционный референдум проводился в 1995 году. То есть для молодых людей, родившихся в независимом Казахстане, – это первый подобный опыт. Поэтому каждый, осознавая значимость своего мнения и ответственность за будущее страны, должен проголосовать 5 июня. Именно молодежи предстоит строить Жаңа Қазақстан и первый шаг на данном пути – участие в референдуме. Изменения в Конституции отразятся на жизни всех казахстанцев, – сказал Оралов.

Фото: пресс-служба партии Amanat

В свою очередь молодой учитель биологии Богембай Бахитденов подчеркнул, что всецело поддерживает предложенный президентом курс реформ, призванный повысить участие граждан в общественно-политической жизни страны.

Я, безусловно, пойду на избирательный участок 5 июня, поскольку считаю, что именно мы – молодежь, должны проявить максимальную активность и исполнить свой гражданский долг, – добавил Бахитденов.

На встрече с представителями интеллигенции Баянаульского района был отмечен высокий уровень осведомленности местных жителей о сути выносимых на референдум поправок.

Фото: пресс-служба партии Amanat

В городе Аксу исполнительный секретарь партии встретился с рабочими ферросплавного завода, обсудив важность предстоящих поправок. По словам заводчан, предлагаемые изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев, поэтому каждый должен принять участие в голосовании 5 июня.

Конституция – это главный закон страны, по которому все живут. Мы находимся на пороге знаменательной даты, и уверен, что большинство поддерживает предлагаемые президентом реформы. Тот факт, что у нас есть право самим решать такие судьбоносные вопросы – дорогого стоит, – сказал ветеран завода Сухотерин.

В Павлодаре Асхат Оралов также встретился с представителями интеллигенции и аксакалами региона. Участники встречи выразили уверенность, что в день голосования жители области покажут высокую явку на избирательные участки.

Фото: пресс-служба партии Amanat

На встречах с представителями этнокультурных объединений АНК, молодежью и спортсменами региона также были обсуждены аспекты конституционных изменений и их влияние на устойчивое развитие страны.

Было бы вполне правомерным, если бы все поправки прошли через Парламент. Но решение провести общенациональный референдум – это значимое событие в истории нашей страны, благодаря которому повышается правовая культура населения, – отметила председатель финно-угорского этнокультурного центра Павлодарской области Ольга Николашина.

Кроме того, состоялась встреча с председателями первичных партийных организаций и партийным активом региона. На сегодня в области насчитывается порядка 48 тыс. партийцев, объединенных 220 ППО.

Фото: пресс-служба партии Amanat

В этот же день секретарь партии Эльдар Жумагазиев встретился с коллективами электролизного и нефтехимического заводов, призвав производственников принять активное участие в референдуме.