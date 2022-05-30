Китайские археологи нашли грот с 20 древними буддийскими статуями

Эксперты Института защиты культурных реликвий считают, что искусственная пещера была построена в 1503 году, а возраст изваяний в ней совпадает с периодом правления династии Мин, 1368-1644 годы нашей эры, передает Zakon.kz.

По информации агентства Синьхуа, пещера находится на окраине города Шахэ на территории провинции Хэбэй. Ширина грота – 5,8 м, высота – 2,8 м.

Директор Института защиты культурных реликвий Хань Чжиган сообщил, что к западу от установленного места была найдена наскальная табличка высотой 2 м и шириной 69 см. Надпись гласит о том, как предки местной семьи переехали сюда из другой деревни, чтобы ухаживать за деревьями, возделывать поля и строить буддийские статуи.

По словам специалистов, в руки археологов попало уникальное историческое свидетельство того, как создавалось общественное пространство при строительстве деревни во времена правления династии Мин. Кроме того, сам грот и статуи внутри него хорошо сохранились. Ценные артефакты уже активно изучают.