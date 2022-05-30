Внезапная хромота может быть симптомом опасной болезни – эксперт

При заболевании периферических артерий мышцы не получают достаточного количества кислорода, и у больного начинаются серьезные проблемы с движением. Ниже приведены симптомы, по которым можно распознать болезнь, передает Zakon.kz.

Как пишет портал medikforum.ru, данное заболевание является одним из опаснейших последствий высокого уровня холестерина. Оно может обернуться сердечным приступом, инсультом или же ампутацией конечностей.

Уточняется, что среди симптомов часто отмечают усталость при ходьбе, внезапную хромоту, неприятные ощущения, распространяющиеся на ягодицы, бедра, икры.

Холестериновые бляшки не беспокоят их обладателей до тех пор, пока не приводят к рискованным для жизни ситуациям. Потому крайне важно обращать внимание на такие симптомы, как онемение и слабость в ногах, плохо заживающие ранки на ступнях и голенях, считают медики.

Если бледнеет или синеет кожа на ногах, конечности худеют, или же внезапно становятся безволосыми, подозрительно блестят, это серьезный повод обратиться к врачу.