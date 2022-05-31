Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Древние саркофаги и тайник с бронзовыми статуями найдены в Египте

Египет Фото: pixabay
Министерство туризма и древностей Египта сообщило о том, что во время раскопок в некрополе Саккара найдена коллекция из 250 деревянных расписных саркофагов и тайник со 150 бронзовыми статуями древнеегипетских божеств разных размеров, передает Zakon.kz.

Отмечается, что группа археологов обнаружила нетронутые саркофаги в нескольких погребальных шахтах. Внутри находились мумии позднего периода и амулеты. В тайнике же находились артефакты, изображающие различных древнеегипетских божеств, в том числе Анубиса, Осириса, Амунмина, Исиду, Хатхор и других. Кроме того, обнаружена вырезанная статуя архитектора Имхотепа, но без головы.

Как уточняется, в тайнике, кроме статуй, находились и инструменты, использовавшиеся во время проведения ритуалов, посвященных богине Исиде. Особое внимание обращает на себя двойная бронзовая скульптура, которая изображает богинь Исиду и Нефтис, оплакивающих мертвых.

Сообщается, что в одном из саркофагов находился папирус с иероглифами. Он уже отправлен в лабораторию Египетского музея на Тахрире для изучения. Эксперты не исключают, что папирус может содержать стихи из знаменитой «Книги мертвых», древнего путеводителя по загробному миру.

Интересно, что также археологи нашли коллекцию древней косметики, в том числе расчески и подводку для глаз, браслеты, серьги и ожерелья. Найдены были и некоторые инструменты, которые использовались в повседневной жизни.

Елена Беляева
Египет
0
Показать комментарии
Все
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Международные резервы Казахстана составили 85,9 млрд долларов
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Стрелок Ислам Усейнов завоевал «бронзу» на Кубке мира
Их связь ведет к настоящей катастрофе: названы четыре пары знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления