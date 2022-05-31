Древние саркофаги и тайник с бронзовыми статуями найдены в Египте

Министерство туризма и древностей Египта сообщило о том, что во время раскопок в некрополе Саккара найдена коллекция из 250 деревянных расписных саркофагов и тайник со 150 бронзовыми статуями древнеегипетских божеств разных размеров, передает Zakon.kz.

Отмечается, что группа археологов обнаружила нетронутые саркофаги в нескольких погребальных шахтах. Внутри находились мумии позднего периода и амулеты. В тайнике же находились артефакты, изображающие различных древнеегипетских божеств, в том числе Анубиса, Осириса, Амунмина, Исиду, Хатхор и других. Кроме того, обнаружена вырезанная статуя архитектора Имхотепа, но без головы.

Как уточняется, в тайнике, кроме статуй, находились и инструменты, использовавшиеся во время проведения ритуалов, посвященных богине Исиде. Особое внимание обращает на себя двойная бронзовая скульптура, которая изображает богинь Исиду и Нефтис, оплакивающих мертвых.

Сообщается, что в одном из саркофагов находился папирус с иероглифами. Он уже отправлен в лабораторию Египетского музея на Тахрире для изучения. Эксперты не исключают, что папирус может содержать стихи из знаменитой «Книги мертвых», древнего путеводителя по загробному миру.

Интересно, что также археологи нашли коллекцию древней косметики, в том числе расчески и подводку для глаз, браслеты, серьги и ожерелья. Найдены были и некоторые инструменты, которые использовались в повседневной жизни.