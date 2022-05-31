Казахстанский хоккеист заключил контракт с московским «Спартаком»

Хоккейный клуб «Спартак» сообщил о том, что нападающий сборной Казахстана Максим Мусоров будет играть за российскую команду в течение года, передает Zakon.kz.

В минувшем сезоне 20-летний Мусоров сыграл 11 матчей (0+1) за «Барыс» в КХЛ, набрал 10 (6+4) очков в 14 играх за «Номад» в чемпионате Казахстана, а также 13 (4+9) очков в 28 матчах юниорской хоккейной лиги США (USHL), – говорится в сообщении.

Ранее уроженец Усть-Каменогорска набрал 10 (6+4) очков в 10 играх юниорских чемпионатов мира и становился лучшим бомбардиром сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира-2020 при 6 (4+2) очках в семи матчах. Всего на счету Мусорова в КХЛ – 6 (4+2) очков в 47 матчах за «Барыс» из Нур-Султана.

Также «Спартак» оформил сделку с омским «Авангардом». В обмен на денежную компенсацию защитник Никита Громов и нападающий Егор Круженков продолжат карьеру в системе «Авангарда». В минувшем сезоне оба хоккеиста играли за фарм-клуб «Спартака», воскресенский «Химик» в ВХЛ.

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