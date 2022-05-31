ЕС согласовал эмбарго на импорт российской нефти

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третьих импорта нефти из России. По мнению главы Евросовета Шарля Мишеля, это максимальное давление на Россию, сообщает Zakon.kz,

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны. Шарль Мишель

Политики также согласовали шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ.

Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине. Шарль Мишель

Как сообщил журналистам в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу.

Помощь Украине

Евросоюз и его партнеры по Группе семи намерены выделить Украине 9 млрд евро финансовой помощи.

Европейский совет (саммит ЕС) принял решение продолжать оказывать содействие Украине с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности. Европейский совет готов выделить Украине 9 млрд евро. Сильная и конкретная поддержка для восстановления Украины. Шарль Мишель

Ранее источник в Европейском совете сообщил, что часть этой программы помощи будет предоставлена в виде грантов, а часть в виде льготных кредитов.

Лидеры ЕС пока не озвучили, каким будет соотношение кредитной и грантовой частей программы. Также пока не ясно, из каких источников ЕС намерен финансировать эту программу. Еврокомиссия ранее предлагала выпустить для этой цели евробонды, но этот план встретил серьезную критику государств Евросоюза.