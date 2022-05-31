Дмитрий Попко проиграл на старте турнира в Польше

Казахстанский теннисист совершил 10 двойных ошибок и исполнил девять подач навылет. Попко потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:2, 4:6, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко сыграл в дебютном матче одиночного разряда на турнире серии «Челленджер» в Познани, сообщает Sports.kz.

В матче с французским теннисистом Уго Гренье казахстанец потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:2, 4:6. Игра продлилась 2 часа и 56 минут.

За время встречи казахстанский теннисист совершил 10 двойных ошибок и исполнил девять подач навылет.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала грунтового турнира в Польше. Таким образом, Попко завершил выступления в одиночном разряде.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!