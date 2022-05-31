Спортивный беттинг: удача или аналитика?

Вокруг беттинга витает много мифов. Неудивительно, ведь тема достаточно обширная, а количество разнообразных исходов и правил порой путает еще больше. Международный онлайн-букмекер Parimatch вызвался ответить на основные вопросы о спортивных ставках.

Первый и главный миф формирует первоначальное отношение к беттингу. Многие ошибочно считают, что, подобно лотерее или «одноруким бандитам», успех в ставках полностью зависит от удачи. Доля везения в спорте присутствует, однако рассчитывать только на нее не стоит, поскольку это чаще всего приводит к разочарованию. Опытные игроки здраво оценивают свои риски и делают ставки исключительно на спорт, который понимают и любят, выбирая в нем самые интересные события с самым ожидаемым исходом. Подобные ставки добавляют эмоций в просмотр матча и стимулируют еще большее вовлечение в спорт. Через игру пользователи получают возможность почувствовать себя частью события.

Приобретая больше знаний о спорте и ставках, можно улучшить свои аналитические навыки и перестать рассчитывать на удачу. CEO Parimatch Kazakhstan Роман Бойко поделился советами о том, как повысить уровень своей игры.

Изучите свой спорт от и до

Каждый вид спорта уникален. Стать экспертом во всем практически невозможно, поэтому важно сфокусироваться на самом любимом или знакомом. Например, в Канаде популярен хоккей, в США — баскетбол, казахстанцы особенно любят футбол. У начинающего игрока, скорее всего, уже есть небольшая база знаний о командах и лучших футболистах, он наслышан о прошлых и будущих событиях, то есть может сделать какой-то прогноз. Следя за чемпионатами и читая новости, вы начнете больше разбираться в футболе или в другом виде спорта, а ваши предсказания станут точнее.

Анализируйте информацию

Есть много факторов, которые влияют на исход матча: состав команды, отсутствие ключевых игроков из-за травм, предыдущие встречи и даже погодные условия. Знающие игроки анализируют всю имеющуюся информацию по соперникам перед тем, как поставить ставку, тем самым повышая свои шансы.

Узнайте экспертное мнение

Пока вы развиваете собственное чутье, будет полезным почитать прогнозы экспертов по беттингу, спортивных аналитиков и журналистов с инсайдерской информацией. Чаще всего они предоставляют самые главные факты о событии, на основе которых можно сделать свой вывод.

Учитесь на ошибках

Так же, как мы учимся на своих ошибках в повседневной жизни, так и в беттинге пригодится этот навык. Отмечайте, какие ставки у вас сыграли, а какие — нет, на какие команды и чемпионаты вы ставили, какие коэффициенты выбирали и так далее. Ваши прошлые действия и результаты могут помочь вам оптимизировать процесс в будущем.

Самое главное — подходить к ставкам ответственно и наслаждаться игровым процессом в дополнение к любимым видам спорта.

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