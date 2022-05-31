Гибель семерых человек в Павлодарской области: полиция озвучила новые подробности

Причиной гибели семерых человек в Павлодарской области стал суррогатный алкоголь. Такие предварительные данные огласили в полиции области, сообщает Zakon.kz.

Начато досудебное расследование по ст. 306, ч. 3 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Замначальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

Напомним, что трагедия произошла в отдаленном райцентре области на выходных.

Тела троих погибших обнаружили дома, еще четверо позже скончались в реанимации. Самому старшему из них 57, младшему – 32 года. Среди умерших – отец с сыном.

Как сказано в сюжете на телеканале КТК, смертельной жидкостью угостил всех односельчанин, сам он ничего не пил. Где мужчина взял ее, еще предстоит выяснить следователям. Известно, что после выпитого у мужчин стали отказывать внутренние органы и центральная нервная система, что и привело к летальному исходу. Тела и остатки жидкости отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В принципе, понятно было, что потерпевшие выпили подобие спиртосодержащего вещества, изначально предварительным диагнозом шло отравление суррогатами алкоголя. Руководитель управления здравоохранения области Айдар Сейтказинов