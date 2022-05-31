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Наркоторговлю в гаражном кооперативе раскрыли в ВКО

ВКО Фото: скриншот видео
В одном из гаражных кооперативов задержали 54-летнего жителя областного центра. При обыске у него обнаружили и изъяли три бумажных и 25 полимерных свертков с веществом растительного происхождения, передает Zakon.kz.

После экспертизы выяснилось, что это вещество — высушенная марихуана общим весом свыше 1,2 кг. У задержанного также обыскали дом, где был обнаружен один бумажный сверток с марихуаной весом около 1 г.

Позже около того же гаражного кооператива был задержан ранее судимый за распространение и культивирование наркотиков 57-летний местный житель. У него под ремнем обнаружили три полимерных свертка.

При обыске жилья у мужчины обнаружены и изъяты: одна пластиковая тара с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета и две папиросы со схожим содержимым. Вещества, изъятые у подозреваемого, являются высушенной марихуаной весом свыше 135 г.

В отношении злоумышленников была избрана мера пресечения в виде ареста. По данным фактам начато досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 УК РК и ст. 297, ч. 2 УК РК «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет.   ДП Восточно-Казахстанской области

 

Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область
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