Наркоторговлю в гаражном кооперативе раскрыли в ВКО

В одном из гаражных кооперативов задержали 54-летнего жителя областного центра. При обыске у него обнаружили и изъяли три бумажных и 25 полимерных свертков с веществом растительного происхождения, передает Zakon.kz.

После экспертизы выяснилось, что это вещество — высушенная марихуана общим весом свыше 1,2 кг. У задержанного также обыскали дом, где был обнаружен один бумажный сверток с марихуаной весом около 1 г.

Позже около того же гаражного кооператива был задержан ранее судимый за распространение и культивирование наркотиков 57-летний местный житель. У него под ремнем обнаружили три полимерных свертка.

При обыске жилья у мужчины обнаружены и изъяты: одна пластиковая тара с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета и две папиросы со схожим содержимым. Вещества, изъятые у подозреваемого, являются высушенной марихуаной весом свыше 135 г.