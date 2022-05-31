Интернет-мошенники обманули астанчан больше чем на миллиард тенге
Количество фактов интернет-мошенничества значительно возросло. За пять месяцев на территории столицы их зарегистрировано 1390. За аналогичный период прошлого года – 1730. Общий материальный ущерб от интернет-мошенничеств превысил 1 млрд 150 млн тенге. Начальник отдела Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Талгат Булегенов
По словам специалиста, с начала года столичные полицейские задержали и привлекли к уголовной ответственности 48 интернет-мошенников. Возмещенный ущерб потерпевшим составил порядка 135 млн тенге.
Булегенов добавил, что из 48 задержанных 25 совершили два и более эпизодов. Подозреваемые в основном лица в возрасте от 20 до 35 лет, по одному из них доказано 60 фактов интернет-мошенничества.
За совершение интернет-мошенничества в этом году привлечен также один несовершеннолетний. Он обманул порядка 25 человек. В ходе оперативно-следственных мероприятий вышли на след и задержали. Выставлял объявления об аренде квартир в столице, хотя сам находился в другом городе. Ущерб от всех действий составил около 350 тыс. тенге. Талгат Булегенов
Полицейский уточнил, что среди самых распространенных видов интернет-мошенничеств звонки от лжесотрудников банков, но также бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками полиции, прокуратуры и КНБ.
Практически всему взрослому населению поступали звонки от «банковских сотрудников». Главная цель – завладеть счетом или сбережениями, но если их нет, они убеждают оформить на себя кредиты под предлогом того, что эти деньги сохранятся на резервных счетах, а кредиты они сами спишут. По действиям таких мошенников на пульт «102» поступило более 2 тыс. звонков, возбуждено 300 уголовных дел. Самые крупные ущербы именно от таких схем. Талгат Булегенов
По словам начальника отдела Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана, если поступил такой звонок, необходимо в первую очередь прервать разговор и перезвонить на официальный номер колл-центра банка, рассказав о звонке.
Ни в коем случае нельзя диктовать смс-код и CVV-код карты, даже если они назвали вас по имени и фамилии. Банковские сотрудники не звонят клиентам и не собирают персональные данные. Начальник отдела Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Талгат Булегенов