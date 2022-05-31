«Не используют цемент» – строительство дома по госпрограмме приостановили в Карагандинской области
Фото: Instagram/akimatzhanaarka_presssluzhba
В Сети появилось видео, на котором показали, как строят дом в поселке Жанаарка Жанааркинского района Карагандинской области. По словам автора, строители практически не используют цемент, передает Zakon.kz.
Видео опубликовали в одном из telegram-каналов.
Практически вообще не используют цемент строители, которые возводят многоэтажные дома по госпрограмме «Нурлы жер» в поселке Жанаарка Жанааркинского района. Кирпичи просто сложили друг на друга, не скрепив их цементным раствором, – говорится в описании к ролику.
Как сообщается, на место утром выехали сотрудники акимата Жанааркинского района вместе с акимом.
Аким пригласил срочно на место строительства подрядчиков. Также сюда едут специалисты технадзора. Однозначно, будем разбираться. Такие дома приниматься акиматом и членами приемочной комиссии не будут, – сообщили в районном акимате.
Как уточнили корреспонденту Zakon.kz в акимате района, «создана специальная комиссия по проверке строительства многоэтажного жилого дома».
В 10:00 заместитель акима района Айкын Елеусизов, руководитель отдела строительства Токсан Бабасов, помощник прокурора района Максат Балташев, член Общественного совета Рабани Нуркеев, секретарь партии Amanat, районный депутат Умирзак Уалиев, а также житель района Алмас Кайранбеков посетили и проверили (строительство многоэтажного жилого дома в поселке Жанаарка. – Прим. ред.).Пресс-служба акимата Жанааркинского района
В ведомстве отметили, что на объекте отсутствовали генподрядчики и специалисты технического надзора – с ними «запланирована дополнительная встреча».
Ответственному бригадиру по строительству было дано поручение временно прекратить строительство.Пресс-служба акимата Жанааркинского района
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