«Не используют цемент» – строительство дома по госпрограмме приостановили в Карагандинской области

Фото: Instagram/akimatzhanaarka_presssluzhba

В Сети появилось видео, на котором показали, как строят дом в поселке Жанаарка Жанааркинского района Карагандинской области. По словам автора, строители практически не используют цемент, передает Zakon.kz.