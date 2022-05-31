Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Gelandewagen перевернулся на трассе в Алматинской области: погибли трое человек

ДТП в Алматинской области Фото: pixabay
На трассе в Алматинской области произошло ДТП со смертельным исходом: погибли трое человек. Назначены необходимые экспертизы, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, трагедия произошла 30 мая в Саркандском районе.

Gelandewagen управлял 29-летний житель Алакольского района, который на 443-м км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск допустил опрокидывание. В момент аварии в салоне внедорожника находились трое взрослых и четверо малолетних детей. В ДТП погибли трое человек. Еще четверо пострадавших госпитализированы. Пресс-служба ДП Алматинской области

Как отметили в ведомстве, расследование взято в производство областного управления дознания и проводится по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Анастасия Московчук
Алматинская область
0
Показать комментарии
Все
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Международные резервы Казахстана составили 85,9 млрд долларов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Стрелок Ислам Усейнов завоевал «бронзу» на Кубке мира
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления