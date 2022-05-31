Gelandewagen перевернулся на трассе в Алматинской области: погибли трое человек

На трассе в Алматинской области произошло ДТП со смертельным исходом: погибли трое человек. Назначены необходимые экспертизы, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, трагедия произошла 30 мая в Саркандском районе.

Gelandewagen управлял 29-летний житель Алакольского района, который на 443-м км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск допустил опрокидывание. В момент аварии в салоне внедорожника находились трое взрослых и четверо малолетних детей. В ДТП погибли трое человек. Еще четверо пострадавших госпитализированы. Пресс-служба ДП Алматинской области

Как отметили в ведомстве, расследование взято в производство областного управления дознания и проводится по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».