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В Актобе «заминировали» несколько учебных заведений

руки на клавиатуре Фото: pxhere
На электронную почту Департамента полиции Актюбинской области поступило сообщение о том, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства, сообщает Zakon.kz.

На место выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка зданий на наличие взрывных устройств.

Были эвакуированы студенты, преподаватели и технический персонал ЗКГМУ, АГУ им. Жубанова, АИЭС и АЮИ им. М. Бокенбаева. Взрывных устройств не обнаружено. ДП Актюбинской области

Полицейскими проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
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