«Искусали с ног до головы»: в Актобе 15 собак напали на девочку

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

От нападения 15 собак пострадала 13-летняя девочка в Актобе: они покусали и расцарапали ребенка, разодрали ее обувь и одежду. Подростка спас прохожий, сообщает Zakon.kz.