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Ограничения для большегрузов ввели на трассах Восточно-Казахстанской области

ВКО Фото: ДП Восточно-Казахстанской области
С 1 июня по 15 августа вводится временное ограничение для движения грузового транспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн. Ограничение будет действовать с 11:00 до 21:00 при температуре выше +25°С, передает Zakon.kz.
Ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, а также перевозку скоропортящихся товаров, опасных грузов, пассажиров и багажа.
ДП Восточно-Казахстанской области

Водителям большегрузов рекомендуют внимательно отнестись к составлению маршрутов с учетом этих ограничений.  

 

Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область
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