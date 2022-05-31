Ограничения для большегрузов ввели на трассах Восточно-Казахстанской области

Фото: ДП Восточно-Казахстанской области

С 1 июня по 15 августа вводится временное ограничение для движения грузового транспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн. Ограничение будет действовать с 11:00 до 21:00 при температуре выше +25°С, передает Zakon.kz.