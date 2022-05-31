Гроза, град, пыльная буря – штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

В четырех регионах страны – Алматинской, Кызылординской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях – синоптики объявили штормовое предупреждение на 1 июня, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», на востоке, севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области 17-22 м/с, порывы 27 м/с. В Талдыкоргане временами – гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в центре и на юге Кызылординской области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, днем в центре и на юге области 15-20 м/с. В центре региона и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

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