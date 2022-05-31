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О штрафах за посевы конопли напомнили в МВД

МВД, штраф, Карасора-2022 Фото: pixabay
В Казахстане стартовало широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2022», сообщает Zakon.kz.

Официальное открытие оперативно-профилактического мероприятия состоялось под председательством заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова.

В нем приняли участие представители министерств обороны, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и местных исполнительных органов.

Операция проводится Министерством внутренних дел ежегодно с 1 июня по 30 октября. Ее задача – уничтожение растительно-сырьевой базы наркотиков на территории Казахстана, установление заслона каналам поставки наркотиков из-за рубежа, а также пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений.

К организации и проведению операции привлечены силы и средства Министерства обороны, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и АО «Ғарыш Сапары». Операция проводится в летне-осенний период в связи с созреванием конопли, из которой изготавливают марихуану, гашиш.

МВД предупреждает об уголовной ответственности за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, и административной ответственности за непринятие мер к уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств, и дикорастущей конопли. В случае обнаружения незаконных посевов и мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли на посевах сельскохозяйственных культур, в садах, питомниках и парках, на обочинах полей, на полосах отчуждения шоссейных и железных дорог, на территории организаций, на земельных участках жителей городов, поселков и других населенных пунктов, а также землях государственного лесного и водного фондов, государственного запаса и закрепленных за организациями после получения официального предписания органа влечет наложение административного штрафа:

  • на физических лиц – в размере 10 МРП;

  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 40 МРП;

  • на субъектов среднего предпринимательства – 70 МРП;

  • на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

За культивирование наркосодержащих растений – посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Константин Вноровский
МВД РК
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