На 28 млн тенге оштрафовали чиновника в Актау за взятку

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Бывший заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Мангистауской области Бактыбай Изимтаев осужден за взятку. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.