На 28 млн тенге оштрафовали чиновника в Актау за взятку
Фото: Zakon.kz
Бывший заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Мангистауской области Бактыбай Изимтаев осужден за взятку. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.
30 мая приговором Актауского городского суда экс-заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Бактыбай Изимтаев признан виновным по факту получения взятки от поставщиков солнечных панелей за общее покровительство при выдаче субсидий – ему назначен штраф в размере 28 млн тенге. Он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах.Пресс-служба Антикоррупционной службы
Также за дачу взятки осуждены поставщики солнечных панелей Шынболат Кумар, Жаксылык Аралбаев – им назначен штраф в размере 2,6 млн тенге каждому.
Суд признал виновным владельца ИП «Байсырымов» по факту мошенничества, выраженного в получении суммы субсидий путем предоставления подложных документов, и ему назначено три года ограничения свободы.Пресс-служба Антикоррупционной службы
По данным Антикора, в результате преступной деятельности осужденных государству нанесен ущерб в размере 6,9 млн тенге.
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