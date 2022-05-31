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Мы не будем вводить ограничение на продажу сахара в одни руки – Минторговли

сахарный песок Фото: unsplash
Это торговые сети могут самостоятельно вводить некоторые ограничения на продажу сахара в одни руки, заявили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы как правительство никаких ограничений на продажу в одни руки не будем вводить. Это уже торговая политика самой сети. Если торговые точки видят, что сахар скупают, и, возможно, следующая поставка будет только через неделю, чтобы не создавать ажиотаж и дефицит, возможно, они будут вводить свои внутренние ограничительные меры. Но я не могу комментировать за них.Председатель Комитета торговли МТИ РК Ержан Казанбаев

Спикер также попросил казахстанцев не поддаваться всеобщему ажиотажу и покупать сахар, исходя из потребностей.

Сахар всегда будет. У наших основных крупных поставщиков (Бразилия, Мексика, Индия) пока никаких проблем нет, если только завтра комета не упадет, грубо говоря. Мы думаем, что по объемам вопросов у нас не будет никогда, – отметил Ержан Казанбаев.

Глава комитета также уточнил, что у каждого поставщика свои цены. На сегодняшний день средняя цена сахара в стране, по официальной статистике прошлой недели, – 450-470 тенге за кг.

Ранее в министерстве заявили, что в Казахстане нет дефицита сахара, в запасе имеется порядка 67 тыс. тонн.

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МТИ РК Казахстан
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