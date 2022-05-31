Один погибший, трое раненых – сотрудники ДУИС попали в аварию в ВКО
Фото: Zakon.kz
ДТП произошло ночью 28 мая в городе Шемонаихе, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль Toyota упал и перевернулся на улице Вокзальной возле АЗС, передает YK-news.kz.
В иномарке находились четыре сотрудника учреждения ОВ 156/6.
Сотрудники учреждения попали в ДТП в нерабочее время. Водитель не справился с управлением. В результате автоаварии погиб пассажир, который находился на заднем сидении. Еще трех человек доставили в Шемонаихинскую центральную районную больницу. Пресс-служба ДУИС ВКО
Проводится служебное расследование.
В пресс-службе Управления здравоохранения ВКО рассказали о состоянии пострадавших.
Мужчина 1990 года рождения получил ЧМТ и переломы. Его состояние стабильно тяжелое. Пациент 1987 года рождения также госпитализирован с ЧМТ и вывихом плечевого сустава. Оба находятся в реанимации. Еще один пострадавший с ушибом грудной клетки проходит лечение в хирургическом отделении.
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