Один погибший, трое раненых – сотрудники ДУИС попали в аварию в ВКО

ДТП произошло ночью 28 мая в городе Шемонаихе, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota упал и перевернулся на улице Вокзальной возле АЗС, передает YK-news.kz.

В иномарке находились четыре сотрудника учреждения ОВ 156/6.

Сотрудники учреждения попали в ДТП в нерабочее время. Водитель не справился с управлением. В результате автоаварии погиб пассажир, который находился на заднем сидении. Еще трех человек доставили в Шемонаихинскую центральную районную больницу. Пресс-служба ДУИС ВКО

Проводится служебное расследование.

В пресс-службе Управления здравоохранения ВКО рассказали о состоянии пострадавших.

Мужчина 1990 года рождения получил ЧМТ и переломы. Его состояние стабильно тяжелое. Пациент 1987 года рождения также госпитализирован с ЧМТ и вывихом плечевого сустава. Оба находятся в реанимации. Еще один пострадавший с ушибом грудной клетки проходит лечение в хирургическом отделении.