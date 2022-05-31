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В Минздраве РК опровергли информацию о вспышке холеры в России

Слухи о холере в России Фото: primeminister.kz
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что информация распространяемая в соцсетях о вспышке холеры в России и заражении воды не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Благополучная эпидемиологическая ситуация по холере в Казахстане сохраняется. Местные случаи холеры не регистрируются в течение последних десяти лет.

Вместе с тем, эпизодически регистрируются завозные случаи холеры, так за 2017 и 2018 годах были зарегистрированы по пять завозных случаев холеры (от приезжих туристов) и в 2019 году – четыре завозных случая (от казахстанских туристов, приехавших из Индии). В 2020 - 2022 гг. завозных случаев холеры не зарегистрировано. МВК по нераспространению COVID-19

Ежегодно Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля и их территориальными подразделениями в эпидемический сезон осуществляется постоянный контроль за объектами внешней среды (реки, водоемы, зоны рекреации).

Исследуется до 9 тыс. проб питьевой воды, вода для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения до 2 тыс. проб, вода в местах массового организованного рекреационного водопользования (зоны отдыха, бассейны, фонтаны, аквапарки), а также в точках, имеющих эпидемиологическое значение по холере – до 6 тыс. проб. МВК по нераспространению COVID-19
Константин Вноровский
Россия Минздрав РК
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