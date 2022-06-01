Кевин Спейси ответил на новые обвинения в изнасиловании

Кевин Спейси прокомментировал недавние обвинения в том, что он сексуально домогался и даже изнасиловал троих мужчин в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Актер уверен, что сможет доказать свою невиновность. Его заявление было предоставлено на американском шоу Good Morning America.

Я добровольно явлюсь в Великобританию, как только это будет возможно, и буду защищать себя от этих обвинений, по которым, я уверен, будет доказана моя невиновность. Кевин Спейси

В 2017 году больше 20 человек, в том числе коллеги Спейси по сериалу «Карточный домик», обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Суд обязал актера выплатить создателям телешоу $31 млн в качестве компенсации за переработку финала проекта, из которого Спейси вычеркнули.

В 2022 году голливудскому актеру Кевину Спейси выдвинули обвинения в еще пяти преступлениях, совершенных на сексуальной почве.