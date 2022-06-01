Пожар на ТЭЦ рядом с Актау попал на видео
Фото: Instagram/mangystau_tjd
Пожар произошел на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром», в 7 км от города Актау, сообщает Zakon.kz.
Информация о возгорании поступила оперативному дежурному УКС ДЧС Мангистауской области 31 мая в 21:42. Горело открытое распределительное устройство.
На данный момент на месте происшествий производится работы по тушению пожара. Площадь пожара приблизительно 600 кв.м. Жертв и пострадавших нет. На обеспечение региона энергоресурсами водой и электроэнергией факт возгорания не отразится. Предприятие работает в штатном режиме. Пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Говорится, что в тушении задействовано 15 сотрудника и 6 единиц техники ДЧС), 4 сотрудника и 1 единица техники НГПС МАЭК (4 сотрудников и 1 ед.техники), 4 сотрудника и 2 единицы техники ДП.
Видео: Lada.kz
0
Показать комментарии